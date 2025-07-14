Мэр Омска попросил омичей не лихачить на ремонтируемой дороге

«Уважаемые автомобилисты и мотоциклисты нашего города, только что получил видео от подписчиков. Кому интересно — посмотрите. Обращаюсь ко всем участникам процесса: на бульваре Архитекторов подрядчик укладывает финальный слой асфальта, большая просьба не игнорировать запрещающие знаки, не мешайте завершению работ. Проезд по закрытой улице разрешен только для технического транспорта компании», — говорится в сообщении.