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Подполковник Дэвис: Запад не признает сигналы о неотвратимой победе России

Попытки ослабить Россию или принудить её к переговорам путём давления не приносят результатов.

Источник: Аргументы и факты

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что западные страны продолжают безоговорочно поддерживать Украину, при этом предпринимая шаги, способные лишь усугубить конфликт.

В своём выступлении на YouTube он отметил, что вместо усилий по достижению мира, на Западе наблюдается тенденция к дальнейшей эскалации ситуации, выходящей за рамки украинского кризиса.

По словам военного эксперта, США всё реже выступают в роли сторонника деэскалации и всё чаще прибегают к угрозам в адрес России, включая новые санкции и наращивание поставок вооружений Киеву. При этом, как утверждает Дэвис, за три года конфликта западные страны не извлекли необходимых уроков.

Он также подчеркнул, что попытки ослабить Россию или принудить её к переговорам путём давления не приносят результатов. По его мнению, напротив, имеются очевидные признаки того, что Россия продолжает уверенно действовать как в экономической, так и в военной и дипломатической сферах, невзирая на внешнее давление.

Ранее аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер рассказал, что очередные поставки вооружений Украине будут ликвидированы российскими военными.