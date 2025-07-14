Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что западные страны продолжают безоговорочно поддерживать Украину, при этом предпринимая шаги, способные лишь усугубить конфликт.
В своём выступлении на YouTube он отметил, что вместо усилий по достижению мира, на Западе наблюдается тенденция к дальнейшей эскалации ситуации, выходящей за рамки украинского кризиса.
По словам военного эксперта, США всё реже выступают в роли сторонника деэскалации и всё чаще прибегают к угрозам в адрес России, включая новые санкции и наращивание поставок вооружений Киеву. При этом, как утверждает Дэвис, за три года конфликта западные страны не извлекли необходимых уроков.
Он также подчеркнул, что попытки ослабить Россию или принудить её к переговорам путём давления не приносят результатов. По его мнению, напротив, имеются очевидные признаки того, что Россия продолжает уверенно действовать как в экономической, так и в военной и дипломатической сферах, невзирая на внешнее давление.
Ранее аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер рассказал, что очередные поставки вооружений Украине будут ликвидированы российскими военными.