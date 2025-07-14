Российские артиллеристы из группировки «Восток» уничтожили оборону Вооруженных сил Украины в запорожской Малиновке, применив высокоточные боеприпасы «Краснополь-М2». Такой информацией с РИА Новости поделился боец с позывным «Байкал».
Артиллерист отметил, что вражеский пункт сильно сковывал действия российских военных. Поэтому был отдан приказ об его уничтожении.
«Дистанция до цели была более 20-ти километров и мы получили команду применить высокоточный артиллерийский боеприпас “Краснополь-М2”. Один выстрел и опорный пункт ВСУ в миг сдуло», — рассказал артиллерист с позывным «Байкал».
Военнослужащий российской армии добавил, что отечественные высокоточных боеприпасы дают артиллеристам возможность снайперски поражать различные типы целей. Причем делать это можно даже на максимальных дистанциях.
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