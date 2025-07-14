Трамп выразил надежду на завершение конфликта в Газе в течение недели

Отвечая на вопрос о текущем положении дел в регионе, американский лидер отметил, что контакты продолжаются и выразил надежду относительно их результата. По его словам, ведутся активные обсуждения, и существует вероятность, что договорённость будет достигнута в течение недели.
Ранее стало известно, что в секторе Газа от голода погибли 67 детей с момента введения полной блокады в марте. Пресс-служба анклава также прогнозирует смерть более 650 тысяч детей в возрасте до пяти лет в ближайшие недели.
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