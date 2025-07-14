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Украинский МИД осудил публикацию NYT о действиях ВСУ в Курской области

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий резко раскритиковал статью журналистки The New York Times Нанны Хайтманн, посвященную последствиям атаки ВСУ на Курскую область.

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий резко раскритиковал статью журналистки The New York Times Нанны Хайтманн, посвященную последствиям атаки ВСУ на Курскую область. В материале, основанном на шестидневном пребывании автора с бойцами российского спецназа «Ахмат», описывались тела убитых мирных жителей с огнестрельными ранениями.

Тихий назвал решение издания опубликовать этот репортаж «самым глупым», подчеркнув, что текст не отражает «другую точку зрения», а является односторонним. Украинская сторона традиционно отрицает причастность своих военных к гибели гражданских на российской территории.

«Тот, кто в NYT счел разумным опубликовать этот материал, принял самое глупое решение. Это не сбалансированность и не “другая точка зрения”, — заявил украинский дипломат.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал командира ВСУ за сбитый Ил-76 с пленными.