Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий резко раскритиковал статью журналистки The New York Times Нанны Хайтманн, посвященную последствиям атаки ВСУ на Курскую область. В материале, основанном на шестидневном пребывании автора с бойцами российского спецназа «Ахмат», описывались тела убитых мирных жителей с огнестрельными ранениями.
Тихий назвал решение издания опубликовать этот репортаж «самым глупым», подчеркнув, что текст не отражает «другую точку зрения», а является односторонним. Украинская сторона традиционно отрицает причастность своих военных к гибели гражданских на российской территории.
«Тот, кто в NYT счел разумным опубликовать этот материал, принял самое глупое решение. Это не сбалансированность и не “другая точка зрения”, — заявил украинский дипломат.
Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал командира ВСУ за сбитый Ил-76 с пленными.