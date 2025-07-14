Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2025»

Подразделения совершили марш в составе колонн военной и специальной техники по горам Таджикистана и Узбекистана протяженностью более 300 км и прибыли на полигон Термез Республики Узбекистан.
Военнослужащие преодолели дороги и узкие участки горного серпантина на БТР-82А, автомобилях «Урал», а также специальной технике на базе автомобиля КамАЗ. Ожидается, что тактические мероприятия пройдут в республике с 15 по 21 июля 2025 года.
В ходе практических действий воинские контингенты отработают управление подразделениями при обнаружении и уничтожении в приграничных районах мелких групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу.