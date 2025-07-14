Маскировка не помогла: Спецназ ВС РФ уничтожил переодетых украинских бойцов под Харьковом

Ранее российский военнослужащий благодаря восковой свече обнаружил группу солдат ВСУ, скрывавшихся в подвале одного из домов. Боец заметил дым, поднимавшийся из-под покрывала, и заподозрил, что там кто-то прячется. В подвале были обнаружены бойцы националистического батальона «Волки Да Винчи», которые были ликвидированы с применением гранаты.