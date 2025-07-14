ВСУ используют списанные британские дроны для атак по России

Вооруженные силы Украины приступили к применению снятых с вооружения британских корабельных мишеней-беспилотников для ударов по российской территории, информирует РИА «Новости».
Как заявил боец Центра специального назначения «Барс-Сармат», известный под позывным Адвокат, эти объекты могут использоваться для введения в заблуждение систем противовоздушной обороны. По словам военнослужащего, российские средства ПВО изначально идентифицируют подобные мишени как ложные.
Однако, как утверждает источник, ВСУ оснащают их дополнительными компонентами, придавая сходство с реальными ударными платформами. Это делается с целью перегрузки возможностей российской системы ПВО, которую Адвокат характеризует как активно функционирующую.
Российский военнослужащий подчеркнул двойственную функцию подобных целей: они служат как для отвлечения внимания, так и для нанесения урона. Он также добавил, что отдельные радиолокационные станции уже способны выявлять и сопровождать такие обманки.
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