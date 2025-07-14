Американский журналист Брайс Грин в ходе выступления на YouTube заявил, что Соединённые Штаты не изменили своей линии в отношении украинского конфликта, а лишь стараются переложить связанные с ним экономические издержки на плечи европейских союзников.
По его словам, именно этим объясняется рост военных расходов в странах Европы, сопровождающийся сокращением социальных программ и подготовкой к затяжному противостоянию.
При этом он подчеркнул, что подобные действия вовсе не свидетельствуют о готовности США к пересмотру стратегии или к поиску компромиссов с Москвой. Даже если американское руководство публично заявит об обратном, отметил он, к подобным заявлениям стоит относиться с долей недоверия.
Грин также указал на то, что последние две администрации в Вашингтоне, по его мнению, действуют вопреки интересам собственного населения. Приверженность внешнеполитическим амбициям, включая участие в конфликтах вокруг Украины, Тайваня и Ирана, по его словам, оборачивается дополнительной нагрузкой на самих американцев.
Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что западные страны продолжают безоговорочно поддерживать Украину, при этом предпринимая шаги, способные лишь усугубить конфликт.