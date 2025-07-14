Журналист Грин: США не будут менять стратегический путь

При этом он подчеркнул, что подобные действия вовсе не свидетельствуют о готовности США к пересмотру стратегии или к поиску компромиссов с Москвой. Даже если американское руководство публично заявит об обратном, отметил он, к подобным заявлениям стоит относиться с долей недоверия.