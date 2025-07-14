США получили возможность усилить военное присутствие в Европе: ещё одно государство пошло на поводу в Вашингтона

Ранее Кит Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине, сообщил, что Вашингтон обсуждает возможность размещения европейских войск на Украине. Речь идёт о военных из Франции, Великобритании, Германии и Польши. Келлог пояснил, что эти страны называют «силами устойчивости» или группой E4, куда входят британцы, французы, немцы и поляки. Об этом он рассказал в интервью Fox News.