США получили возможность усилить военное присутствие в Европе: ещё одно государство пошло на поводу в Вашингтона

США получили возможность размещать военную инфраструктуру в Дании недалеко от российских границ. Дания при этом не сможет контролировать, какое оружие завозят на её территорию. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, его слова передает РИА Новости.
В июне парламент Дании одобрил оборонное соглашение с США. Оно разрешает создание американских военных баз в стране и предоставляет доступ к трём датским военным объектам. По словам Барбина, США смогут использовать датскую территорию для размещения военной инфраструктуры, что создаёт угрозу безопасности России. Как соглашение будет работать на практике, станет ясно позже.
Барбин также отметил, что Дания вряд ли сможет гарантировать отсутствие ядерного оружия на своей территории в мирное время из-за условий соглашения.
Ранее Кит Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине, сообщил, что Вашингтон обсуждает возможность размещения европейских войск на Украине. Речь идёт о военных из Франции, Великобритании, Германии и Польши. Келлог пояснил, что эти страны называют «силами устойчивости» или группой E4, куда входят британцы, французы, немцы и поляки. Об этом он рассказал в интервью Fox News.