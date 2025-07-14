Axios: Трамп объявит о плане поставок Киеву оружия, в том числе наступательного

При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил 10 июля, что поставки вооружений на Украину продолжаются в целом по согласованному между администрацией и Конгрессом графику. По его словам, «подавляющие объемы военной помощи», оказываемой Соединенными Штатами Украине, «вообще никогда не ставились на паузу».