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Военнопленный рассказал, как ВСУ используют в своих целях критическую инфраструктуру в Житомире

Вооруженные силы Украины разместили своих солдат в помещениях Житомирского водоканала.

Вооруженные силы Украины разместили своих солдат в помещениях Житомирского водоканала. Таким образом ВСУ прикрываются гражданскими сотрудниками предприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского военнопленного Михаила Колашика.

«Нас забрали в Житомир, пятерых, на “газельке”. Приехали на объект, водоканал называется. Там и правда люди работают, это именно связано с обслуживанием труб и так далее», — сказал пленный.

Он уточнил, что военных разместили в ангаре, расположенном на территории водоканала. В общей сложности на территории критически важного для города предприятия проживали около 20 солдат.

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