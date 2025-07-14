Военнопленный рассказал, как ВСУ используют в своих целях критическую инфраструктуру в Житомире

Вооруженные силы Украины разместили своих солдат в помещениях Житомирского водоканала. Таким образом ВСУ прикрываются гражданскими сотрудниками предприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского военнопленного Михаила Колашика.
«Нас забрали в Житомир, пятерых, на “газельке”. Приехали на объект, водоканал называется. Там и правда люди работают, это именно связано с обслуживанием труб и так далее», — сказал пленный.
Он уточнил, что военных разместили в ангаре, расположенном на территории водоканала. В общей сложности на территории критически важного для города предприятия проживали около 20 солдат.
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