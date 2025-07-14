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СМИ: Трамп 14 июля объявит о поставках наступательного оружия Украине

Президент США Дональд Трамп 14 июля представит новый план военной помощи Украине, который может включать поставки наступательного вооружения.

Президент США Дональд Трамп 14 июля представит новый план военной помощи Украине, который может включать поставки наступательного вооружения. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно информации издания, во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме американский лидер объявит о «серьёзном сдвиге» в политике Вашингтона. Ранее Трамп подчёркивал, что США поставляют Украине преимущественно оборонительные вооружения, однако теперь речь может идти о передаче дальнобойных ракет, способных достигать целей в глубине российской территории.

Отмечается, что окончательное решение по конкретным видам вооружений пока не принято. В случае реализации плана это станет существенным изменением подходов администрации Трампа к военной поддержке Киева.

Ранее Трамп подтвердил намерение Вашингтона передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявив, что Киев полностью оплатит эти поставки.

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