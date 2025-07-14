СМИ: Трамп 14 июля объявит о поставках наступательного оружия Украине

Согласно информации издания, во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме американский лидер объявит о «серьёзном сдвиге» в политике Вашингтона. Ранее Трамп подчёркивал, что США поставляют Украине преимущественно оборонительные вооружения, однако теперь речь может идти о передаче дальнобойных ракет, способных достигать целей в глубине российской территории.