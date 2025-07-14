Казахстан открыл четыре новых таможенных поста на границе с Китаем и Узбекистаном

Проект предусматривает строительство новых современных пунктов пропуска с полной заменой устаревшей инфраструктуры. Новые объекты соответствуют международным стандартам и оснащены высокотехнологичным оборудованием для сканирования, досмотра и автоматического измерения транспортных средств.
С начала 2025 года запустили четыре модернизированных пункта пропуска:
- на границе с Китаем — «Калжат» и «Алаколь»;
- на границе с Узбекистаном — «Капланбек» и «Атамекен».
До конца года планируется завершение модернизации еще пяти пунктов, это:
- «Казыгурт»;
- «Тажен»;
- «Темир баба»;
- «Майкапчагай»;
- «Бахты».
На новых пунктах созданы все условия для комфортного и безопасного пересечения границы. Количество полос движения увеличено с 2 до 6, контроль проходит без выхода водителя из кабины, а среднее время прохождения границы сокращено до 30 минут за счет полной автоматизации процессов. Отличительной чертой является единый технологический коридор, обеспечивающий непрерывное прохождение всех видов контроля без дополнительных остановок по принципу «одного окна».
Внедренная система электронной очереди «CarGoRuqsat» на всех автомобильных пунктах пропуска внешней границы ЕАЭС позволила устранить физическое скопление автотранспорта вдоль дорог республиканского значения, повысить прозрачность и эффективность перевозочного процесса.
Также с 2024 года внедряется система «Кеден» — единая цифровая платформа с 20 модулями, из которых 13 уже функционируют.
В целом, вводимая цифровизация позволила увеличить пропускную способность транспорта с 640 тысяч в 2022 году до 1,4 миллионов в 2024-м.