Военный эксперт Андрей Марочко, анализируя данные Минобороны РФ, сообщил агентству ТАСС, что за прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР). По его словам, общие потери украинской стороны составили около 3 890 военнослужащих и иностранных наёмников.
Наибольший урон, по данным эксперта, ВСУ понесли в зоне ответственности российской группировки «Запад», действующей на купянском и сватовско-кременнском направлениях.
Помимо живой силы, украинские войска лишились 4 танков, 62 орудий полевой артиллерии, 36 станций РЭБ и почти 200 единиц бронетехники. Также были уничтожены 60 складов с боеприпасами и материальными запасами.
Ранее сообщалось, что украинский МИД осудил публикацию NYT о действиях ВСУ в Курской области.