Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны потери ВСУ на рубежах ЛНР за неделю

Военный эксперт Андрей Марочко, анализируя данные Минобороны РФ, сообщил агентству ТАСС, что за прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР).

Военный эксперт Андрей Марочко, анализируя данные Минобороны РФ, сообщил агентству ТАСС, что за прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР). По его словам, общие потери украинской стороны составили около 3 890 военнослужащих и иностранных наёмников.

Наибольший урон, по данным эксперта, ВСУ понесли в зоне ответственности российской группировки «Запад», действующей на купянском и сватовско-кременнском направлениях.

Помимо живой силы, украинские войска лишились 4 танков, 62 орудий полевой артиллерии, 36 станций РЭБ и почти 200 единиц бронетехники. Также были уничтожены 60 складов с боеприпасами и материальными запасами.

Ранее сообщалось, что украинский МИД осудил публикацию NYT о действиях ВСУ в Курской области.