Военный эксперт Андрей Марочко, анализируя данные Минобороны РФ, сообщил агентству ТАСС, что за прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР). По его словам, общие потери украинской стороны составили около 3 890 военнослужащих и иностранных наёмников.