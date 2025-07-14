Подразделения Вооруженных сил Украины демонстрируют снижение боеспособности на ряде участков фронта у Луганской Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Несмотря на это, ситуация на линии боевого соприкосновения на прошедшей неделе оставалась напряженной. Активные бои велись почти на всех участках фронта.
«Обрушения фронта вооруженные формирования Украины не допустили, но на ряде участков фронта отмечается снижение боеспособности украинских боевиков, однако фиксируется рост ударов по прифронтовым районам ЛНР», — заявил Марочко.
Эксперт указал, что ВС РФ имели тактические и стратегические успехи. Так, российская армия улучшила положение по переднему краю и продвинулась вглубь обороны противника на рубежах республики.
Марочко напомнил, что на минувшей неделе армия России освободила ряд населенных пунктов. Это Зеленая Долина в ДНР, Соболевка в Харьковской области и Бессаловка в Сумской области.
Ранее украинский военнопленный рассказал, как ВСУ используются критическую инфраструктуру в Житомире.