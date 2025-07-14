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Трамп может объявить о плане поставок Украине оружия, в том числе наступательного

Президент США Дональд Трамп 14 июля представит новый пакет помощи для Вооружённых сил Украины, включающий наступательные системы. Об этом сообщили Axios два информированных источника.

Источник: Life.ru

«Отправка наступательного оружия стала бы серьёзным сдвигом для Трампа, который до недавнего времени изо всех сил старался говорить, что предоставит только оборонительное оружие, чтобы избежать эскалации конфликта», — говорится в статье.

Американские, украинские и европейские представители рассчитывают, что новые вооружения повлияют на ход боевых действий и заставят президента России Владимира Путина пересмотреть стратегии прекращения огня.

Собеседники издания отметили, что речь может идти о ракетах большой дальности, способных поражать объекты на территории России. Однако официальных подтверждений по окончательному решению пока не поступало. По плану европейские государства оплатят американскую военную технику, направленную в Киев. Презентация инициативы запланирована на совместной встрече Трампа с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США отправят Украине дополнительные комплексы ЗРК Patriot. Республиканец добавил, что Киев заплатит за различные виды военного оборудования. Президент США также выразил разочарование темпом урегулирования конфликта. По его словам, он слышит «красивые слова» от российского руководства.

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