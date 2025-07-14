Трамп может объявить о плане поставок Украине оружия, в том числе наступательного

Собеседники издания отметили, что речь может идти о ракетах большой дальности, способных поражать объекты на территории России. Однако официальных подтверждений по окончательному решению пока не поступало. По плану европейские государства оплатят американскую военную технику, направленную в Киев. Презентация инициативы запланирована на совместной встрече Трампа с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.