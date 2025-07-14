Некоторым украинцам закроют въезд в Россию на срок до 50 лет: кого это коснется

Пограничная служба начала выносить запреты на въезд в Россию украинским гражданам, которые ранее получили отказ в допуске на территорию страны при прохождении контроля и проверок в московском аэропорту Шереметьево. Ограничения выписывают на срок от 20 до 50 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Согласно судебным документам, украинцев не допускают в Россию из-за обнаруженных в их смартфонах доказательствах связи с украинскими войсками и спецслужбами, а также отрицательном отношении к спецоперации или РФ. После проведения проверки, их уведомляют о решении и отправляют в страну, из которой они прибыли. Позже выносится решение о запрете на въезд.
С октября 2023 года украинские граждане могут прилететь в Россию только через аэропорт Шереметьево, где их подвергают тщательному досмотру. Большинство украинцев успешно проходили этот контроль.
Напомним, за первый квартал 2025 года в Россию въехало 5427 граждан Украины. Большинство из них (5129) указывало целью поездки частный визит.