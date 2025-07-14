Некоторым украинцам закроют въезд в Россию на срок до 50 лет: кого это коснется

Согласно судебным документам, украинцев не допускают в Россию из-за обнаруженных в их смартфонах доказательствах связи с украинскими войсками и спецслужбами, а также отрицательном отношении к спецоперации или РФ. После проведения проверки, их уведомляют о решении и отправляют в страну, из которой они прибыли. Позже выносится решение о запрете на въезд.