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Некоторым украинцам закроют въезд в Россию на срок до 50 лет: кого это коснется

В России намерены запрещать украинцам въезд в страну на 50 лет.

Источник: Комсомольская правда

Пограничная служба начала выносить запреты на въезд в Россию украинским гражданам, которые ранее получили отказ в допуске на территорию страны при прохождении контроля и проверок в московском аэропорту Шереметьево. Ограничения выписывают на срок от 20 до 50 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Согласно судебным документам, украинцев не допускают в Россию из-за обнаруженных в их смартфонах доказательствах связи с украинскими войсками и спецслужбами, а также отрицательном отношении к спецоперации или РФ. После проведения проверки, их уведомляют о решении и отправляют в страну, из которой они прибыли. Позже выносится решение о запрете на въезд.

С октября 2023 года украинские граждане могут прилететь в Россию только через аэропорт Шереметьево, где их подвергают тщательному досмотру. Большинство украинцев успешно проходили этот контроль.

Напомним, за первый квартал 2025 года в Россию въехало 5427 граждан Украины. Большинство из них (5129) указывало целью поездки частный визит.