Премьер Италии предостерегла о торговых войнах на Западе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что взаимное введение торговых пошлин грозит торговым конфликтом между западными государствами.
В настоящее время правительство поддерживает плотный контакт с Еврокомиссией и всеми вовлеченными участниками переговоров о тарифах. Торговая война внутри Запада ослабит наши позиции перед общими глобальными вызовами. Европа обладает достаточной экономической и финансовой мощью, чтобы отстоять свою позицию и достичь справедливого, разумного соглашения, цитирует пресс-служба председателя Совета министров Италии.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 2025 года 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза, при этом ранее установленные отраслевые тарифы сохранятся. В опубликованном им письме в соцсети Truth Social уточняется, что в случае повышения ЕС пошлин на американскую продукцию, США добавят этот процент к своим 30-процентным сборам.
Итальянская ассоциация аграриев Coldiretti в субботу заявила, что 30-процентные пошлины обернутся затратами порядка 2,3 миллиарда евро для американских потребителей и итальянских производителей продовольствия. По ее расчетам, дополнительные сборы на отдельные итальянские товары достигнут 45% для сыров, 35% для вин, 36% для фаршированных макаронных изделий и 42% для джемов и конфитюров.
В субботу из правительственного дворца Киджи заявили о уверенности Италии в возможности достижения справедливой договоренности на торговых переговорах. В Совмине отметили, что это могло бы укрепить Запад в целом, учитывая, что провоцировать торговое противостояние по обе стороны Атлантики в текущих условиях лишено практического смысла.
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