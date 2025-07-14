Премьер Италии предостерегла о торговых войнах на Западе

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 2025 года 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза, при этом ранее установленные отраслевые тарифы сохранятся. В опубликованном им письме в соцсети Truth Social уточняется, что в случае повышения ЕС пошлин на американскую продукцию, США добавят этот процент к своим 30-процентным сборам.