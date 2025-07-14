В Новосибирске партия «Новые люди» подала в избирком документы для выдвижения кандидатов

«Мы выставляем кандидатов во всех округах Законодательного собрания и горсовета Новосибирска. Наша команда объединяет специалистов из разных отраслей: образования, медицины, предпринимательства. У многих уже есть большой управленческий опыт. Что ещё важнее: они искренне любят свой город и область, у них есть готовые проекты, как сделать Новосибирск современнее и комфортнее. Участие в выборах для них не самоцель, а инструмент для перемен. Мы со своей стороны поддержим их инициативы на уровне Госдумы», — отметил Владислав Даванков.