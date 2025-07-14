В Новосибирске партия «Новые люди» подала в избирком документы для выдвижения кандидатов

Сегодня все положенные документы в избирком передала партия «Новые люди».
Как сообщалось ранее, общепартийный список «Новых людей» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области возглавит вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он баллотируется впервые после президентских выборов, на которых занял в нашем регионе второе место, опередив Леонида Слуцкого от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ.
«Мы выставляем кандидатов во всех округах Законодательного собрания и горсовета Новосибирска. Наша команда объединяет специалистов из разных отраслей: образования, медицины, предпринимательства. У многих уже есть большой управленческий опыт. Что ещё важнее: они искренне любят свой город и область, у них есть готовые проекты, как сделать Новосибирск современнее и комфортнее. Участие в выборах для них не самоцель, а инструмент для перемен. Мы со своей стороны поддержим их инициативы на уровне Госдумы», — отметил Владислав Даванков.
Руководитель регионального отделения «Новых людей» Дарья Карасева добавила, что партия выдвигает кандидатов не только в Законодательное собрание и горсовет Новосибирска, но и на местных выборах в разных районах области.
«Работаем давно, за это время собрали большую команду новосибирцев, которые любят свой город. Наши кандидаты уже сейчас каждый день делают всё, чтобы жить здесь было комфортнее. В качестве депутатов смогут принести ещё больше пользы. Команда подобралась очень мощная, мы готовы к самым серьёзным вызовам», — подчеркнула Дарья Карасева.
Программу, с которой «Новые люди» пойдут на выборы, партийцы планируют презентовать чуть позднее: она дополняется на основе предложений новосибирцев, которые они озвучивают на встречах с кандидатами.
В Новосибирской области в этом году пройдут одни из самых масштабных выборов в стране. «Новые люди» выставят почти полторы тысячи кандидатов на кампаниях разного уровня: от сельских советов до областного парламента.
Выборы пройдут в единый день голосования с 12 по 14 сентября.