Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске партия «Новые люди» подала в избирком документы для выдвижения кандидатов

Продолжается выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного собрания области и горсовета Новосибирска.

Источник: партия «Новые люди»

Сегодня все положенные документы в избирком передала партия «Новые люди».

Как сообщалось ранее, общепартийный список «Новых людей» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области возглавит вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он баллотируется впервые после президентских выборов, на которых занял в нашем регионе второе место, опередив Леонида Слуцкого от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ.

«Мы выставляем кандидатов во всех округах Законодательного собрания и горсовета Новосибирска. Наша команда объединяет специалистов из разных отраслей: образования, медицины, предпринимательства. У многих уже есть большой управленческий опыт. Что ещё важнее: они искренне любят свой город и область, у них есть готовые проекты, как сделать Новосибирск современнее и комфортнее. Участие в выборах для них не самоцель, а инструмент для перемен. Мы со своей стороны поддержим их инициативы на уровне Госдумы», — отметил Владислав Даванков.

Руководитель регионального отделения «Новых людей» Дарья Карасева добавила, что партия выдвигает кандидатов не только в Законодательное собрание и горсовет Новосибирска, но и на местных выборах в разных районах области.

«Работаем давно, за это время собрали большую команду новосибирцев, которые любят свой город. Наши кандидаты уже сейчас каждый день делают всё, чтобы жить здесь было комфортнее. В качестве депутатов смогут принести ещё больше пользы. Команда подобралась очень мощная, мы готовы к самым серьёзным вызовам», — подчеркнула Дарья Карасева.

Программу, с которой «Новые люди» пойдут на выборы, партийцы планируют презентовать чуть позднее: она дополняется на основе предложений новосибирцев, которые они озвучивают на встречах с кандидатами.

В Новосибирской области в этом году пройдут одни из самых масштабных выборов в стране. «Новые люди» выставят почти полторы тысячи кандидатов на кампаниях разного уровня: от сельских советов до областного парламента.

Выборы пройдут в единый день голосования с 12 по 14 сентября.

Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше