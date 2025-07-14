Axios: Трамп объявит о новом плане поставок оружия Украине в понедельник

Президент США Дональд Трамп готовится в понедельник представить обновлённый план военной помощи Украине, в котором, по данным журналиста портала Axios Барака Равида, может быть предусмотрено и наступательное вооружение.
Ссылаясь на осведомлённые источники, он отметил, что в документ, вероятно, войдут ракеты большой дальности.
При этом, по словам журналиста, окончательное содержание плана пока остаётся не подтверждённым — ни один из его собеседников не располагает информацией о принятом финальном решении по составу поставок.
Ранее сообщалось, что американская военная поддержка Украины в ближайшее время может достичь рекордного уровня.
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