Боец Изи: ВСУ решили сжечь село Карла Маркса в ДНР вместе с мирными жителями

По его словам, в перехваченных сообщениях речь шла не о возвращении утраченных позиций, а о намерении сжечь село полностью. Украинские бойцы, как утверждает командир, наносят удары по жилым зданиям, в том числе с находящимися внутри мирными гражданами. Атаки осуществляются с использованием FPV-дронов, оснащённых зажигательными боеприпасами.