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Украинская бригада из-за больших потерь в Сумщине заказала информподдержку

В Сумской области командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины заказало информационную кампанию по поддержке ее солдат в интернете.

В Сумской области командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины заказало информационную кампанию по поддержке ее солдат в интернете. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Причина такого решения — большие потери бригады на сумском направлении.

«Анонимные пользователи, используя приобретенные на специализированных ресурсах аккаунты, массово пишут комментарии в поддержку военнослужащих подразделения», — рассказал агентству источник.

Он уточнил, что данная бригада сначала перебрасывалась на курское, а затем сумское направления. Сейчас она «несет большие потери», добавил источник агентства.

Ранее стали известны потери ВСУ на рубежах ЛНР за неделю.