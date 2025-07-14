Украинская бригада из-за больших потерь в Сумщине заказала информподдержку

В Сумской области командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины заказало информационную кампанию по поддержке ее солдат в интернете. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Причина такого решения — большие потери бригады на сумском направлении.
«Анонимные пользователи, используя приобретенные на специализированных ресурсах аккаунты, массово пишут комментарии в поддержку военнослужащих подразделения», — рассказал агентству источник.
Он уточнил, что данная бригада сначала перебрасывалась на курское, а затем сумское направления. Сейчас она «несет большие потери», добавил источник агентства.
Ранее стали известны потери ВСУ на рубежах ЛНР за неделю.