Байден признался, что использовал автоподпись для указов

Ранее телеканал Fox News сообщил, что сенатор США от Республиканской партии Эрик Шмитт запросил информацию о применении устройства для автоматической подписи документов администрацией бывшего президента Джозефа Байдена. В своём письме, адресованном государственному секретарю Марко Рубио, сенатор отметил, что эти сведения могут стать основанием для возможной инициативы о внесении в конституцию США поправки, касающейся психического здоровья президента страны.