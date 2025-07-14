Байден признался, что использовал автоподпись для указов

Бывший глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден сообщил в интервью изданию New York Times, что применял устройство для автоматической подписи документов (autopen) при подписании указов о помиловании из-за их большого количества.
Однако он подчеркнул, что каждое решение было принято им лично. В интервью Байден объяснил использование устройства для автоматической подписи документов большим количеством документов.
«Их было много. Применение устройства autopen законно. Другие президенты, включая Трампа, также использовали его», — заявил Байден.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что сенатор США от Республиканской партии Эрик Шмитт запросил информацию о применении устройства для автоматической подписи документов администрацией бывшего президента Джозефа Байдена. В своём письме, адресованном государственному секретарю Марко Рубио, сенатор отметил, что эти сведения могут стать основанием для возможной инициативы о внесении в конституцию США поправки, касающейся психического здоровья президента страны.
Также американский лидер Дональд Трамп поручил начать расследование, касающееся состояния здоровья Байдена. Помимо этого, упоминалось использовании автоподписи помощниками демократа для оформления документов.