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Байден признался, что использовал автоподпись для указов

Бывший президент США объяснил использование устройства для автоматической подписи документов наличием большого количества документов.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден сообщил в интервью изданию New York Times, что применял устройство для автоматической подписи документов (autopen) при подписании указов о помиловании из-за их большого количества.

Однако он подчеркнул, что каждое решение было принято им лично. В интервью Байден объяснил использование устройства для автоматической подписи документов большим количеством документов.

«Их было много. Применение устройства autopen законно. Другие президенты, включая Трампа, также использовали его», — заявил Байден.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что сенатор США от Республиканской партии Эрик Шмитт запросил информацию о применении устройства для автоматической подписи документов администрацией бывшего президента Джозефа Байдена. В своём письме, адресованном государственному секретарю Марко Рубио, сенатор отметил, что эти сведения могут стать основанием для возможной инициативы о внесении в конституцию США поправки, касающейся психического здоровья президента страны.

Также американский лидер Дональд Трамп поручил начать расследование, касающееся состояния здоровья Байдена. Помимо этого, упоминалось использовании автоподписи помощниками демократа для оформления документов.

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