Президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину заявил, что у страны нет альтернативы независимости и суверенитету. Глава государства подчеркнул, что Россия может существовать только как самостоятельная держава. В противном случае, по его словам, ее будущее окажется под угрозой.
Путин отметил, что российский народ не приемлет внешнего диктата. Развитие страны возможно лишь при полной свободе в принятии решений. Любая зависимость от других государств неприемлема.
«Просто мы по-другому жить не можем, Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», — подчеркнул российский лидер.
Президент также заявил, что Россия должна стремиться к лидерству в ключевых сферах. Однако это возможно только при опоре на исторические и культурные традиции. Без этого, подчеркнул он, успешное развитие невозможно.
Путин объяснил, что будущее страны зависит от сохранения ее идентичности. Традиционные ценности и преемственность поколений — основа стабильности. Именно такой подход, по его мнению, обеспечит России процветание.
В другом фрагменте интервью, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина, президент затронул тему отношений с Западом. Он заявил, что Россия долгое время оставалась в тени, пока не продемонстрировала свою силу.
Путин подчеркнул, что только самостоятельная и суверенная политика заставила мир считаться с интересами РФ. Пока страна не показала готовность защищать себя, ее позиции игнорировали. Теперь, по его словам, ситуация изменилась.
Глава государства сделал четкий вывод: суверенитет — единственный путь для России. Страна должна развиваться самостоятельно, опираясь на свои традиции. Только так можно обеспечить стабильность и уважение на мировой арене.
При этом Путин отметил, что Россия действительно раньше питала иллюзии относительно отношений с Западом. В прошлом казалось, что разногласие между СССР и западными странами кроется лишь в идеологии, но время расставило всё на свои места. Глава государства отметил, что главной причиной недопониманий всегда была именно геополитика.