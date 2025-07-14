Владимир Путин озвучил главную цель будущего России: президент назвал единственный вариант

При этом Путин отметил, что Россия действительно раньше питала иллюзии относительно отношений с Западом. В прошлом казалось, что разногласие между СССР и западными странами кроется лишь в идеологии, но время расставило всё на свои места. Глава государства отметил, что главной причиной недопониманий всегда была именно геополитика.