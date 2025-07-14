Лукашенко рассказал, что объединяет народы Беларуси и Франции

14 июля — поворотная дата в истории борьбы французов за свои права и свободу. В современных условиях именно эти ценности приобретают особую значимость для государств, которые стремятся проводить независимую политику и самостоятельно определять собственное будущее.
Глава государства отметил, что мудрость, рациональное мышление и трудолюбие характерны для народов как Беларуси, так и Франции. Он выразил уверенность в том, что эти качества помогут преодолеть разногласия, которые сегодня разрывают мир, и выведут на путь взаимоуважения и сотрудничества.
Белорусский лидер пожелал французам мира, благополучия и солидарности.
День взятия Бастилии
Каждый год 14 июля Французская Республика празднует День взятия Бастилии. Именно в этот день в 1789 году участники Великой французской революции штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, которая являлась символом королевского деспотизма. Праздник был официально установлен еще в 1880 году.
Традиционно официальная программа празднования начинается накануне с балов. В сам День взятия Бастилии проводится военный парад на Елисейских полях. Французы широко отмечают праздник по всей стране.