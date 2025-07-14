Лукашенко рассказал, что объединяет народы Беларуси и Франции

Глава государства отметил, что мудрость, рациональное мышление и трудолюбие характерны для народов как Беларуси, так и Франции. Он выразил уверенность в том, что эти качества помогут преодолеть разногласия, которые сегодня разрывают мир, и выведут на путь взаимоуважения и сотрудничества.