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Лукашенко рассказал, что объединяет народы Беларуси и Франции

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил французский народ с Национальным праздником — Днем взятия Бастилии, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

14 июля — поворотная дата в истории борьбы французов за свои права и свободу. В современных условиях именно эти ценности приобретают особую значимость для государств, которые стремятся проводить независимую политику и самостоятельно определять собственное будущее.

сказал Лукашенко

Глава государства отметил, что мудрость, рациональное мышление и трудолюбие характерны для народов как Беларуси, так и Франции. Он выразил уверенность в том, что эти качества помогут преодолеть разногласия, которые сегодня разрывают мир, и выведут на путь взаимоуважения и сотрудничества.

Белорусский лидер пожелал французам мира, благополучия и солидарности.

День взятия Бастилии

Каждый год 14 июля Французская Республика празднует День взятия Бастилии. Именно в этот день в 1789 году участники Великой французской революции штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, которая являлась символом королевского деспотизма. Праздник был официально установлен еще в 1880 году.

Традиционно официальная программа празднования начинается накануне с балов. В сам День взятия Бастилии проводится военный парад на Елисейских полях. Французы широко отмечают праздник по всей стране.

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