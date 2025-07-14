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ВСУ применяют списанные британские мишени для атак на российскую территорию

Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют списанные британские корабельные мишени для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом стало известно от бойца Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат, сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Военнослужащий пояснил, что во время налёта используются не только объекты, несущие боевую часть, но и ложные цели для перегрузки системы ПВО. По его словам, упомянутый объект изначально воспринимается как ложная цель, однако ВСУ его модифицируют, превращая в боевую единицу.

«Налёт идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для “забития” системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они (ВСУ. — Прим. Life.ru) его компонуют и как боевую (машину. — Прим. Life.ru). Они понимают, что ПВО у нас активная и её нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели», — отметил боец.

Ранее украинские военные начали использовать новый способ маскировки мин «Лепесток». Мины заворачивают в ткань и полиэтиленовые пакеты, чтобы они напоминали обычный мусор. «Лепесток» предназначена для того, чтобы ранить людей, когда они на неё наступают. Украина подписала международное соглашение в 2005 году, запрещающее использование противопехотных мин, поэтому данные действия нарушают международные обязательства.