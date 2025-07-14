ВСУ применяют списанные британские мишени для атак на российскую территорию

«Налёт идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для “забития” системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они (ВСУ. — Прим. Life.ru) его компонуют и как боевую (машину. — Прим. Life.ru). Они понимают, что ПВО у нас активная и её нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели», — отметил боец.