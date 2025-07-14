ЛДПР в Красноярском крае выдвинула 755 кандидатов на выборы 2025 года

14 сентября 2025 года пройдут выборы в окружные советы депутатов и довыборы в Красноярский городской совет. В округе № 5, освободившемся после возбуждения уголовного дела в отношении уже бывшего депутата Павла Креско, ЛДПР выдвинула Александра Левого — основателя ассоциации социального общественного питания, экс-депутата горсовета, чьё имя хорошо известно красноярцам благодаря его борьбе за качественное школьное питание.
«Мы не сидим в офисах. Мы на местах — с людьми. Сотни мероприятий, тысячи обработанных обращений, реальные инициативы и законопроекты в интересах людей. Именно этим мы и сильны. Мы идём на выборы практически по всем вакансиям. Мы идём бороться — за людей и вместе с людьми», — выступил на конференции координатор Красноярского регионального отделения ЛДПР Алексей Бойков.
Представители партии отмечают, что свою программу они пишут, исходя из диалогов с реальными людьми. В нее попадают все просьбы, жалобы и наказы избирателей. В этом избирательном цикле ЛДПР планирует сконцентрироваться на 5 основных направлениях:
Защита медицины от «оптимизации»; Защита местного самоуправления от разрушительных реформ — муниципалитетам нужны полномочия, а не ликвидация; Борьба с бюрократией; Порядок в ЖКХ, благоустройстве, транспорте; Защита от нелегальных мигрантов.
«Выборы охватывают практически весь Красноярский край. Там, где у людей есть запрос на порядок, на справедливость — мы будем бороться за победу. А в ряде советов — и за большинство», — отметил руководитель фракции ЛДПР в Красноярском городском совете Семен Сендерский.