ЛДПР в Красноярском крае выдвинула 755 кандидатов на выборы 2025 года

«Мы не сидим в офисах. Мы на местах — с людьми. Сотни мероприятий, тысячи обработанных обращений, реальные инициативы и законопроекты в интересах людей. Именно этим мы и сильны. Мы идём на выборы практически по всем вакансиям. Мы идём бороться — за людей и вместе с людьми», — выступил на конференции координатор Красноярского регионального отделения ЛДПР Алексей Бойков.