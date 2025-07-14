WSJ: Хегсет заморозил поставки Киеву после получения записки от заместителя

По данным издания, Колби в начале июня направил Хегсету документ, в котором указал, что запросы Киева на поставки американского оружия могут дополнительно истощить запасы Вооружённых сил США. В записке не содержалось конкретных рекомендаций, но она стала одним из факторов, повлиявших на решение Пентагона временно прекратить поставки.