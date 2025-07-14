WSJ: Хегсет заморозил поставки Киеву после получения записки от заместителя

Шеф Пентагона Пит Хегсет принял решение о приостановке поставок части вооружений Украине после получения служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, Колби в начале июня направил Хегсету документ, в котором указал, что запросы Киева на поставки американского оружия могут дополнительно истощить запасы Вооружённых сил США. В записке не содержалось конкретных рекомендаций, но она стала одним из факторов, повлиявших на решение Пентагона временно прекратить поставки.
Газета отмечает, что записка Колби демонстрирует стремление замминистра к смещению фокуса стратегии США на Тихоокеанский регион. Он выступает за ограничение обязательств Вашингтона вне Азии и усиление позиций страны в противостоянии с Китаем.
Считается, что Колби играет ключевую роль в разработке новой оборонной стратегии Соединённых Штатов, которая определит распределение бюджетных средств и развертывание военных сил в ближайшие годы.
Накануне издание Axios сообщило, что Трамп готовится представить обновлённый план военной помощи Киеву, в котором также может быть представлено и наступательное вооружение.