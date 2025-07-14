Украинцам, не допущенным в Россию, закрывают въезд в страну на срок до 50 лет

Как следует из документов, основными причинами отказа во въезде являются обнаруженные в гаджетах украинцев связи с Вооружёнными силами Украины, спецслужбами, поддержка киевского режима, а также негативное отношение к специальной военной операции (СВО) и России. После проведения необходимых проверок граждан уведомляют об отказе во въезде в РФ и отправляют обратно в страну, из которой они прибыли в Шереметьево. Затем выносится официальное решение о запрете въезда в Российскую Федерацию.