Вице-спикер новосибирского Горсовета планирует перейти в областное Заксобрание

Вице-спикер Горсовета Новосибирска Антон Тыртышный примет участие в выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области. Он выдвинут в одномандатном округе № 21. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
— Это практически та же территория, на которой я 15 лет работаю депутатом Горсовета, только расширенная за счет соседних улиц. Она охватывает весь Железнодорожный район и часть Заельцовского — от улицы Владимировской до улицы Плановой, — уточнил Тыртышный.
Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области и Горсовет будут проходить с 12 по 14 сентября.