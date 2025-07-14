Вице-спикер новосибирского Горсовета планирует перейти в областное Заксобрание

— Это практически та же территория, на которой я 15 лет работаю депутатом Горсовета, только расширенная за счет соседних улиц. Она охватывает весь Железнодорожный район и часть Заельцовского — от улицы Владимировской до улицы Плановой, — уточнил Тыртышный.