Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-спикер новосибирского Горсовета планирует перейти в областное Заксобрание

Выборы в региональный парламент будут проходить в сентябре.

Источник: Совет депутатов Новосибирска

Вице-спикер Горсовета Новосибирска Антон Тыртышный примет участие в выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области. Он выдвинут в одномандатном округе № 21. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Это практически та же территория, на которой я 15 лет работаю депутатом Горсовета, только расширенная за счет соседних улиц. Она охватывает весь Железнодорожный район и часть Заельцовского — от улицы Владимировской до улицы Плановой, — уточнил Тыртышный.

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области и Горсовет будут проходить с 12 по 14 сентября.