Лукашенко обратился к народу Франции, сказав о преодолении разногласий

Глава государства акцентировал внимание на том, что 14 июля является поворотной датой в истории борьбы французов за свои права и свободу. Президент Беларуси подчеркнул: в современных условиях именно указанные ценности приобретают особую значимость для государств, стремящихся проводить независимую политику, а также самостоятельно определять собственное будущее.