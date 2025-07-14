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Лукашенко обратился к народу Франции, сказав о преодолении разногласий

Лукашенко назвал общие черты белорусов и французов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 14 июля, обратился к народу Франции, поздравил с национальным праздником — Днем взятия Бастилии и сказал о преодолении разногласий. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства акцентировал внимание на том, что 14 июля является поворотной датой в истории борьбы французов за свои права и свободу. Президент Беларуси подчеркнул: в современных условиях именно указанные ценности приобретают особую значимость для государств, стремящихся проводить независимую политику, а также самостоятельно определять собственное будущее.

Александр Лукашенко высказал уверенность, что рациональное мышление, традиционное дружелюбие, исконная мудрость, которые характерны народам Беларуси и Франции, помогут преодолеть отчуждения и разногласия, которые сегодня раздирают мир, и позволят вывести на путь взаимного сотрудничества и уважения.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о необходимости продуманных и взвешенных решений работников налоговых органов.

Тем временем Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.

Кроме того, депутат назвала изменения Налогового кодекса Беларуси, касающиеся физлиц.

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