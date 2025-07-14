Глава государства направил телеграмму президенту Франции

Как пишет Акорда, президент Казахстана поздравил Эммануэля Макрона с национальным праздником Французской Республики — Днем взятия Бастилии.
Глава государства, отметив, что Франция является авторитетным членом международного сообщества, добившимся значительных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, пожелал дружественному французскому народу дальнейшего процветания.
Токаев также подчеркнул стратегический характер казахско-французских отношений и высоко оценил вклад Эммануэля Макрона в развитие двустороннего сотрудничества.