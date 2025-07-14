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Глава государства направил телеграмму президенту Франции

14 июля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Франции, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как пишет Акорда, президент Казахстана поздравил Эммануэля Макрона с национальным праздником Французской Республики — Днем взятия Бастилии.

Глава государства, отметив, что Франция является авторитетным членом международного сообщества, добившимся значительных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, пожелал дружественному французскому народу дальнейшего процветания.

говорится в сообщении

Токаев также подчеркнул стратегический характер казахско-французских отношений и высоко оценил вклад Эммануэля Макрона в развитие двустороннего сотрудничества.