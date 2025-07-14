Аналитик Меркурис: ВСУ стоят на пороге кризиса из-за значительных потерь

Ранее сообщалось, что Армия России находится в шаге от взятия города Сумы. Об этом сообщило западное издание The Economist. Журналисты оценивают ситуацию на фронте как неблагоприятную для ВСУ и предполагают, что российские войска могут войти в город в ближайшее время. Кроме того, авторы считают, что внутренние разногласия и борьба за власть могут нанести Украине более серьёзный урон, чем продвижение войск ВС РФ.