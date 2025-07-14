Крымский политик также считает, что украинские власти во главе с Зеленским наживаются на конфликте. Они не готовы отказаться от источника своего обогащения. Константинов указал, что у самих украинских властей «все прекрасно в Испании, Италии, Франции, где они осели», тогда как обычный украинский народ ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации.