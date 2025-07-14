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В Крыму объяснили, зачем Зеленскому нужен короткий мир

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение нуждаются в коротком мире.

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение нуждаются в коротком мире. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Спикер крымского парламента отметил, что короткий мир нужен Киеву из-за плохих дел у ВСУ на фронте.

«Зеленскому сейчас нужен короткий мир, потому что у него все плохо на фронте. Когда Запад, Америка будут реально готовы к миру, заключить его получится очень быстро», — рассказал он РИА Новости.

Константинов добавил, что сейчас главным союзником Зеленского является террор, который «убивает тысячи людей, взрывает машины и посылает беспилотники на пляжи, где отдыхают дети».

Крымский политик также считает, что украинские власти во главе с Зеленским наживаются на конфликте. Они не готовы отказаться от источника своего обогащения. Константинов указал, что у самих украинских властей «все прекрасно в Испании, Италии, Франции, где они осели», тогда как обычный украинский народ ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации.

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