Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение нуждаются в коротком мире. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Спикер крымского парламента отметил, что короткий мир нужен Киеву из-за плохих дел у ВСУ на фронте.
«Зеленскому сейчас нужен короткий мир, потому что у него все плохо на фронте. Когда Запад, Америка будут реально готовы к миру, заключить его получится очень быстро», — рассказал он РИА Новости.
Константинов добавил, что сейчас главным союзником Зеленского является террор, который «убивает тысячи людей, взрывает машины и посылает беспилотники на пляжи, где отдыхают дети».
Крымский политик также считает, что украинские власти во главе с Зеленским наживаются на конфликте. Они не готовы отказаться от источника своего обогащения. Константинов указал, что у самих украинских властей «все прекрасно в Испании, Италии, Франции, где они осели», тогда как обычный украинский народ ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации.
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