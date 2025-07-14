В Башкирии изменили порядок утверждения прожиточного минимума

По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, теперь прожиточный минимум будут утверждать на 2 месяца позже, до 15 ноября. Сдвиг сроков позволит лучше учитывать динамику цен, тем более что прожиточный минимум устанавливается на весь год. Напомним, что этот показатель устанавливается для оценки уровня жизни при разработке социальных программ. Он учитывается при разработке бюджета региона, необходим для определения уровня соцподдержки малоимущих. Сейчас в Башкирии прожиточный минимум составляет 15 782 рубля. Для трудоспособного населения — 17 202 рубля, пенсионеров — 13 573 рубля, детей — 15 309 рублей.