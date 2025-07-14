Новый способ отсеивания мигрантов на границе предложили в Госдуме

Предлагается установить, что трудовой мигрант при пересечении государственной границы обязан иметь и предоставить: медицинскую страховку, результаты лабораторных исследований, удостоверяющие отсутствие ВИЧ-инфекции, вирусов гепатита B и C, а также заболеваний сифилисом и туберкулёзом. Анализы должны быть проведены не ранее чем за 10 дней до въезда.