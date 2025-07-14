Новый способ отсеивания мигрантов на границе предложили в Госдуме

Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ внесла в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект, устанавливающий дополнительные требования для трудовых мигрантов. В частности, предлагается обязать их предъявлять при въезде медицинские документы, подтверждающие отсутствие вирусных инфекций и определённых заболеваний. Текст инициативы имеется в распоряжении РИА «Новости».
Согласно пояснительной записке, проект федерального закона предполагает расширение перечня обязательств для иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию для трудоустройства.
Предлагается установить, что трудовой мигрант при пересечении государственной границы обязан иметь и предоставить: медицинскую страховку, результаты лабораторных исследований, удостоверяющие отсутствие ВИЧ-инфекции, вирусов гепатита B и C, а также заболеваний сифилисом и туберкулёзом. Анализы должны быть проведены не ранее чем за 10 дней до въезда.
Кроме того, проектом вводится требование о наличии результатов тестирования на отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ, проведённого максимум за 72 часа до пересечения границы РФ.
Разработчики инициативы полагают, что данные меры позволят уменьшить нагрузку на медицинскую инфраструктуру и предотвратят въезд на территорию страны работников-иностранцев, являющихся носителями социально опасных инфекций и патологий.
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