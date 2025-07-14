Над РФ сбили 11 украинских беспилотников. Военная операция, день 1237-й

8:46 Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times подтвердил, что Германия отклонила повторный запрос Украины на поставку крылатых ракет Taurus. Кроме того, ФРГ не передаст Киеву системы Patriot — в распоряжении Берлина осталось всего шесть систем, и, как подчеркнул министр, «этого слишком мало, особенно с учётом обязательств перед НАТО».
8:32 Западный военный контингент в случае размещения на Украине будет приравнен к оккупационным войскам, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
8:16 Axios: Дональд Трамп сегодня объявит агрессивный план вооружения Украины, который, вероятно, будет включать ~ракеты большой дальности, способные достичь Москвы~.
8:05 ?Минобороны: в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены 11 украинских БПЛА.
▪️ шесть БПЛА — над территорией Орловской области,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1237-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.