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Над РФ сбили 11 украинских беспилотников. Военная операция, день 1237-й

Силы ПВО ночью сбили 11 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. Шесть БПЛА — над Орловской областью, два — над Брянской и по одному — над Курской, Крымом и Черным морем. Президент США Дональд Трамп сегодня объявит о плане вооружения Украины, который, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные достичь Москвы, сообщает Axios со ссылкой на источники. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:46 Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times подтвердил, что Германия отклонила повторный запрос Украины на поставку крылатых ракет Taurus. Кроме того, ФРГ не передаст Киеву системы Patriot — в распоряжении Берлина осталось всего шесть систем, и, как подчеркнул министр, «этого слишком мало, особенно с учётом обязательств перед НАТО».

8:32 Западный военный контингент в случае размещения на Украине будет приравнен к оккупационным войскам, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

8:16 Axios: Дональд Трамп сегодня объявит агрессивный план вооружения Украины, который, вероятно, будет включать ~ракеты большой дальности, способные достичь Москвы~.

8:05 ?Минобороны: в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены 11 украинских БПЛА.

▪️ шесть БПЛА — над территорией Орловской области,

▪️ два БПЛА — над территорией Брянской области,
▪️ один БПЛА — над территорией Курской области,
▪️ один БПЛА — над территорией Республики Крым,
▪️ один БПЛА — над акваторией Черного моря.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1237-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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