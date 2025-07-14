Главные новости 14 июля 2025 года

Страны Евросоюза планируют согласовать 18-й пакет антироссийских санкций. В списке ограничений — введение первичного потолка цены на нефть в размере 47 долларов. Затем цена будет пересматриваться каждые полгода. В ЕС намерены держать потолок цен на нефть из РФ на 15% ниже рыночных цен.