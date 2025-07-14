Главные новости 14 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 июля 2025.
СМИ раскрыли, какое заявление о России сделает Трамп
Авторы Axios считают, что американский президент Дональд Трамп 14 июля объявит о поставках Украине оружия, в том числе наступательного. Не исключено, что в пакет помощи включат дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ. Ранее политик пообещал сделать заявление о шагах в отношении Кремля.
Байден признал, что подписывал указы о помиловании автопером
Экс-президент США Джо Байден подтвердил, что при подписании указов о помиловании использовал автоподпись. Прибегнуть к такому способу его вынудило большое количество документов. Байден в интервью The New York Times обратил внимание на то, что применение автоподписи законно.
ЕС готовится к введению новых санкций в отношении России
В Турции освободили россиянку, бросившую ребенка в аэропорту
Суд Антальи вынес решение об освобождении 19-летней гражданки России Екатерины Бурнашкиной, которая бросила ребенка после родов в туалете аэропорта. Первоначально ее приговорили к 15 годам тюрьмы за «покушение на убийство родственника», но апелляция переквалифицировала обвинение на «оставление в опасных условиях».
Инвестор из Дубая вложит 800 млн долларов в сирийский порт Тартус
Дубайский портовый оператор DP World заключил с Управлением портов и наземных погранпереходов Сирии договор об управлении портом Тартус. Соглашение предусматривает инвестиции в развитие инфраструктуры объекта в размере 800 млн долларов. Договор с российским инвестором аннулирован.