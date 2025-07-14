В случае размещения на территории Украины контингента западных военных сил они будут приравнены к оккупационным войскам, заявил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
«Макрон не впервые делает подобные заявления. Размещение военного контингента западных стран на Украине не имеет ничего общего с миротворческой миссией, это будут обычные захватчики, которые рассматривают Украину как источник сырья и плацдарм для противостояния России», — отметил Рогов.
По его словам, присутствие военных из западных стран на территории Украины сделает их неизбежными участниками военного конфликта.
«Сегодня оснований для введения миротворцев во Францию гораздо больше, чем на Украину. Именно Францию необходимо спасать от Макрона и нарушения конституционных прав обычных французов», — подчеркнул Рогов.
В четверг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что после окончания боевых действий на Украине могут быть размещены объединённые экспедиционные силы численностью до 50 тысяч человек.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что размещение иностранных военных подразделений на территории Украины вблизи российских границ недопустимо.