Командир ВС РФ с позывным Унга вывел раненых бойцов из окружения, пройдя 15 км

Командир танкового взвода с позывным Унга из группировки «Восток» во время боев за населенный пункт Константинополь в ДНР спас раненого наводчика, уничтожив вражеский опорный пункт, а затем вывел из окружения еще девять получивших ранения бойцов. Вместе с пехотой им пришлось пройти 15 километров под вражеским огнем, прежде чем группу смогли эвакуировать. Об этом военнослужащий рассказал в интервью ТАСС.