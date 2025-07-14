Командир ВС РФ с позывным Унга вывел раненых бойцов из окружения, пройдя 15 км

Командир танкового взвода с позывным Унга из группировки «Восток» во время боев за населенный пункт Константинополь в ДНР спас раненого наводчика, уничтожив вражеский опорный пункт, а затем вывел из окружения еще девять получивших ранения бойцов. Вместе с пехотой им пришлось пройти 15 километров под вражеским огнем, прежде чем группу смогли эвакуировать. Об этом военнослужащий рассказал в интервью ТАСС.
По словам Унги, его подразделение углубилось на вражескую территорию и оказалось в окружении. После удара украинских дронов экипаж покинул подбитую машину и обнаружил рядом вражескую позицию. В ходе боя наводчик упал в окоп противника, и командир взвода в одиночку зачистил укрепление, ликвидировав трех вражеских бойцов в ближнем бою. Это позволило спасти товарища.
Затем группа прорвалась через еще один опорный пункт, эвакуировав раненых. Несмотря на сложную ситуацию, бойцы выполнили задачу и освободили населенный пункт. Унга отметил слаженные действия танкистов, штурмовиков и пехоты, подчеркнув, что все проявили стойкость и профессионализм.
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