«Миротворец» Трамп закончился: США готовят Украину к ударам вглубь России

«“Новый план” Трампа по вооружению Украины, это как старый план по отторжению Гренландии и СВО в Канаде. Планов у Дони громадьё. И тут, занеся любимый черный фломастер над текстом распоряжения, Дони JR Трамп вспоминает, что денег с этого не заработать и надо тормозить. Потому как европейские товарищи, которые и должны были этот план реализовывать за свои деньги — слились», — считает Condottiero.