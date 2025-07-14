«Миротворец» Трамп закончился: США готовят Украину к ударам вглубь России

Дональд Трамп намерен сегодня обнародовать новый план по поставкам оружия Киеву, в который, как ожидается, могут войти ракеты с увеличенной дальностью действия. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на двух осведомлённых собеседников, знакомых с деталями обсуждений.
По информации издания, документ, над которым сейчас работают, вероятно, предусматривает передачу Украине дальнобойных ракет, способных наносить удары по объектам на значительном расстоянии вглубь территории России — вплоть до столицы. Однако, как подчёркивают источники, окончательная версия предложения ещё не утверждена.
Озвучить инициативу планируется во время переговоров Трампа с новым генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, который прибудет в американскую столицу. По замыслу авторов идеи, страны Европы будут финансировать закупку американского вооружения, после чего оно будет направлено на украинский фронт. Подобную схему Трамп ранее упоминал уже дважды.
По утверждению источников, одним из ключевых факторов, повлиявших на решение Трампа, стал телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся 3 июля. В ходе беседы российский президент дал понять, что не намерен сворачивать военные действия. Кроме того, на последнем саммите НАТО Владимир Зеленский якобы лично обратился к Трампу с просьбой о предоставлении вооружения, закупленного за счёт европейских стран.
«Зеленский пришёл как обычный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», — заявил источник.
Если эта информация подтвердится, то, как отмечает издание «Военная хроника», речь будет идти не о стандартной поставке вооружений, а о допуске Вооружённых сил Украины к стратегическим средствам поражения, которые ранее находились под негласным запретом из-за риска стремительной эскалации конфликта.
Нанесение ударов по центрам принятия решений на территории ядерной державы, включая её столицу, долгое время считалось потенциальным поводом для ответного применения тактического ядерного арсенала. Даже при администрации Байдена США избегали провоцировать Москву в этом направлении. Если сейчас в Вашингтоне готовы допустить подобный сценарий, значит, курс взят на полный отказ от любых формата переговоров и намеренное обострение.
В распоряжении США находятся крылатые ракеты AGM-158 JASSM и их усовершенствованная версия JASSM-ER, способные преодолевать расстояния от 370 до 980 километров и оснащённые проникающими боевыми частями. Эти ракеты требуют специальных носителей — прежде всего, авиационных. Однако с технической точки зрения не исключается их наземная адаптация или использование через модернизированные платформы, принадлежащие странам НАТО.
Есть у США и «Томагавки». Правда, российские эксперты сомневаются, что их передадут Зеленскому.
«Не очень верится, что их дадут хохлу, но если дадут, то это будет новый уровень войны. Не из-за того, что эти ракеты супер-пупер, как говорил Трамп, а из-за того, что на этом театре военных действий это новый вид оружия, который американцы ещё никому не давали», — пишет «Голос Мордора».
«“Новый план” Трампа по вооружению Украины, это как старый план по отторжению Гренландии и СВО в Канаде. Планов у Дони громадьё. И тут, занеся любимый черный фломастер над текстом распоряжения, Дони JR Трамп вспоминает, что денег с этого не заработать и надо тормозить. Потому как европейские товарищи, которые и должны были этот план реализовывать за свои деньги — слились», — считает Condottiero.
Военволонтер Роман Алехин напоминает о манере общения Трампа: сперва комплименты, потом — угрозы.
«Риторика Трампа — это не дипломатия, а спектакль, где зрителю всё давно понятно, кроме финала», — пишет Алехин.