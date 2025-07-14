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Самарские «Крылья Советов» поздравили губернатора Федорищева с Днем рождения

В понедельник главе 63-го региона исполнилось 36 лет.

Источник: ФК "Крылья Советов"

«Зелено-бело-синие» подчеркнули: за время работы с Вячеславом Федорищевым увидели в нем «энергичного и умного руководителя», который многое делает для развития губернии и спорта.

Представители клуба добавили: губернатор всегда поддерживает команду и является ее преданным фанатом.

«Сегодня зелено-бело-синяя команда начинает новый этап и уверенно идет к успехам в Российской Премьер-Лиге. Уверены, вместе будем добиваться красивых побед над грандами отечественного футбола, навсегда вписав их в историю», — заявила пресс-служба самарцев.

Недавно молодежка «Крыльев Советов» проиграла «Спартаку» дома с разницей в один мяч — 2:3. Причем хозяева не реализовали пенальти на 89-й минуте. Это был матч 14-го тура МФЛ (12+).