Самарские «Крылья Советов» поздравили губернатора Федорищева с Днем рождения

«Зелено-бело-синие» подчеркнули: за время работы с Вячеславом Федорищевым увидели в нем «энергичного и умного руководителя», который многое делает для развития губернии и спорта.
Представители клуба добавили: губернатор всегда поддерживает команду и является ее преданным фанатом.
«Сегодня зелено-бело-синяя команда начинает новый этап и уверенно идет к успехам в Российской Премьер-Лиге. Уверены, вместе будем добиваться красивых побед над грандами отечественного футбола, навсегда вписав их в историю», — заявила пресс-служба самарцев.
Недавно молодежка «Крыльев Советов» проиграла «Спартаку» дома с разницей в один мяч — 2:3. Причем хозяева не реализовали пенальти на 89-й минуте. Это был матч 14-го тура МФЛ (12+).