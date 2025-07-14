В России хотят ввести дополнительные госпошлины для мигрантов

Российский политик отметил, что для мигрантов предполагается установить пошлины за постановку иностранного лица или лица без гражданства на учет по месту прибывания. Также мигрантам нужно будет получить патент (своеобразное разрешение на работу — прим. ред.). Оформление этого документа будет стоить 8−10 тысяч рублей. Патент будет годен год, затем процедуру нужно будет повторить. Правда, продление разрешения на работу обойдется в 4200 рублей. Кроме того, мигрантам придется оформлять документы, которые разрешают пользоваться транспортным средством. А также платить за продление разрешения пребывания на территории РФ.