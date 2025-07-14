В России хотят ввести дополнительные госпошлины для мигрантов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Российский политик отметил, что для мигрантов предполагается установить пошлины за постановку иностранного лица или лица без гражданства на учет по месту прибывания. Также мигрантам нужно будет получить патент (своеобразное разрешение на работу — прим. ред.). Оформление этого документа будет стоить 8−10 тысяч рублей. Патент будет годен год, затем процедуру нужно будет повторить. Правда, продление разрешения на работу обойдется в 4200 рублей. Кроме того, мигрантам придется оформлять документы, которые разрешают пользоваться транспортным средством. А также платить за продление разрешения пребывания на территории РФ.
По словам Володина, это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции.
Ранее KP.RU сообщил, что иностранные граждане, которые желают работать в России, будут проходить больше тестирований. С 10 июля 2025 года были введены новые требования для тестирования мигрантов.