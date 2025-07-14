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ЛДПР выдвинула нового кандидата на выборы свердловского губернатора

Партия ЛДПР выдвинула нового кандидата на досрочные выборы губернатора Свердловской области. Напомним, на прошлой неделе Станислав Наумов, которого ЛДПР изначально выдвинула на выборы, снял свою кандидатуру. После решения избирательной комиссии Наумов утратил статус кандидата.

Как сообщили Накануне.RU в избиркоме региона, сегодня, 14 июля, все необходимые документы для выдвижения в кандидаты на должность губернатора Свердловской области представил Александр Каптюг. Он выдвинут Свердловским региональным отделением ЛДПР.

Как напомнили в избирательной комиссии, этап выдвижения на досрочные выборы главы региона начался 15 июня и завершится 25 июля. Само голосование пройдет в сентябре.

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