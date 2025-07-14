ЛДПР выдвинула нового кандидата на выборы свердловского губернатора

Как сообщили Накануне.RU в избиркоме региона, сегодня, 14 июля, все необходимые документы для выдвижения в кандидаты на должность губернатора Свердловской области представил Александр Каптюг. Он выдвинут Свердловским региональным отделением ЛДПР.
Как напомнили в избирательной комиссии, этап выдвижения на досрочные выборы главы региона начался 15 июня и завершится 25 июля. Само голосование пройдет в сентябре.
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