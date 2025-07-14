Еще один участник программы «Время Героев» будет работать в правительстве Приморья

«Очень рад, что попал в Приморье. Многие ребята хотели сюда попасть. Регион очень перспективный. Мне здесь очень нравится. Хоть я сам и с запада, к региону прикипел. Рад получить такого наставника как вы», — сказал на встрече Жаркин.