Еще один участник программы «Время Героев» будет работать в правительстве Приморья

Участник президентской кадровой программы для участников СВО «Время Героев», офицер ТОФ, капитан I ранга и кавалер трех орденов Мужества Андрей Жаркин получит должность в правительстве Приморья. Об этом объявил в Telegram (18+) губернатор края Олег Кожемяко. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства региона, сейчас он проходит стажировку. До участия в федеральной кадровой программе Андрей Жаркин командовал элитным подразделением ВМФ — морским спецназом ТОФ.
«Капитан первого ранга Андрей Жаркин пришел на военно-морской флот в 2002 году. Боевой офицер удостоен трех орденов Мужества и медали ордена “За заслуги перед Отечеством” второй степени с мечами. Уверен, что как опытный организатор и руководитель Андрей принесет пользу нашему краю и на гражданской службе», — написал Олег Кожемяко.
Он отметил, что офицер хорошо знает Приморский край, обладает авторитетом среди военнослужащих, и для губернатора «это тоже большая честь работать вместе». Как выяснило агентство, до участия в президентской кадровой программе Андрей Евгеньевич Жаркин был командиром легендарного подразделения морского спецназа ТОФ. В соответствии с правилами программы «Время героев», ее участники увольняются с военной службы.
Конкретную должность, на которую рассматривается Андрей Жаркин, глава региона не назвал, однако обрисовал круг направлений.
«Вопросы патриотической работы, подготовки ребят, возрождения и курирования системы ДОСААФ, обучение ребят военно-учетным специальностям в наших колледжах — задача вам понятная. Курирование работы, связанной с поддержкой семей, в том числе военнослужащих, было бы весьма и весьма кстати», — упомянул губернатор в ходе встречи с Андреем Жаркиным.
В пресс-службе краевого правительства ИА PrimaMedia уточнили, что сейчас он проходит стажировку в правительстве с дальнейшим трудоустройством в рамках президентского проекта.
«Очень рад, что попал в Приморье. Многие ребята хотели сюда попасть. Регион очень перспективный. Мне здесь очень нравится. Хоть я сам и с запада, к региону прикипел. Рад получить такого наставника как вы», — сказал на встрече Жаркин.
Отметим, что другой участник президентской программы «Время Героев», кавалер двух орденов Мужества Алексей Ефимов в мае был назначен на должность уполномоченного губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками СВО.