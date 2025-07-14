«Этническая чистка»: идею выселить население оккупированной территории сравнили с концлагерем

Министр обороны Израиля предложил построить на руинах Рафаха в секторе Газа «гуманитарный город», который сделался бы концентрационным лагерем, а загон палестинцев внутрь стал бы этнической чисткой, заявил The Guardian бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.
По словам Ольмерта, Израиль уже совершал военные преступления в Газе и на Западном берегу, и строительство лагеря будет означать эскалацию конфликта, пишет The Guardian.
«Это концентрационный лагерь. Я сожалею», — сказал экс-премьер еврейского государства, когда его спросили о планах, изложенных министром обороны Израэлем Кацем на прошлой неделе. По словам Каца, оказавшимся внутри палестинцам не разрешат покинуть территорию, за исключением случаев, когда они отправятся в другие страны.
Кац приказал военным приступить к разработке оперативных планов строительства «гуманитарного города» на руинах южной части Газы, в котором первоначально должны были разместиться 600 000 человек, а со временем и все палестинское население.
«Если они [палестинцы] будут депортированы в новый “гуманитарный город”, то вы можете сказать, что это является частью этнической чистки. Этого еще не произошло», — сказал Ольмерт. По его словам, это было бы «неизбежной интерпретацией» любой попытки создать лагерь для сотен тысяч людей.
Ольмерт не считает нынешнюю кампанию Израиля этнической чисткой, поскольку, по его словам, эвакуация гражданского населения для защиты от боевых действий является законной в соответствии с международным правом, и палестинцы вернулись в районы, где военные операции завершились, пишет The Guardian.
Проект «Гуманитарный город» поддерживается премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и отказ Израиля уйти из района, отведенного Кацем под лагерь, является камнем преткновения в переговорах о прекращении огня, сообщают израильские СМИ.
Ольмерт сказал, что после нескольких месяцев агрессивной риторики, включая призывы министров «очистить» Газу и проекты строительства там израильских поселений, заявления правительства о том, что «гуманитарный город», направленный на защиту палестинцев, не заслуживает доверия.
«Когда они строят лагерь, в котором планируют “очистить” более половины Газы, то неизбежно приходит понимание того, что их стратегия заключается не в спасении палестинцев. Их цель — депортировать, оттолкнуть и выбросить вон. По крайней мере, у меня нет другого понимания».
Израильские юристы-правозащитники и ученые назвали этот план планом преступлений против человечности, а некоторые предупредили, что в случае его осуществления «при определенных условиях это может быть приравнено к преступлению геноцида».
Другие израильтяне, которые описывали планируемый «гуманитарный город» как концентрационный лагерь, подверглись нападкам за то, что они сравнивали его с нацистской Германией, в то время как правительство заявляло, что он предназначен для защиты палестинцев. Израильский мемориальный центр Холокоста «Яд Вашем» обвинил одного журналиста в «серьезном и неуместном искажении смысла Холокоста», отмечает The Guardian.
Ольмерт, возглавлявший Израиль с 2006 по 2009 год, дал интервью газете The Guardian в день похорон на оккупированном Западном берегу двух палестинцев, один из которых был гражданином США, убитых израильскими поселенцами.
Последние случаи гибели людей произошли после кампании жестокого запугивания, которая за последние два года вынудила жителей нескольких деревень покинуть свои дома.
По словам Ольмерта, эти нападения были военными преступлениями: «Это непростительно. Неприемлемо. Это непрерывные операции, организованные, срежиссированные самым жестоким, преступным образом большой группой людей».
Нападавших в Израиле часто называют «молодежью с холмов» и относят к маргиналам-экстремистам. Ольмерт сказал, что он предпочитает термин «зверства с холмов» для описания молодых людей, чья кампания по эскалации насилия проводилась практически при полной безнаказанности.
«Они никоим образом не смогут действовать столь последовательно, массированно и широко распространено без поддержки и защиты, которые предоставляются израильскими властями на [оккупированных палестинских] территориях», — сказал экс-премьер.
Ольмерт назвал экстремистски настроенных министров кабинета, которые поддерживали насилие в Газе и на Западном берегу, где они санкционировали расширение крупных поселений и контролировали правоохранительные органы с целью расширения границ Израиля, большей угрозой долгосрочной безопасности страны, чем любой внешний враг. «Эти парни — враги изнутри», — сказал он.
Чрезвычайные страдания в Газе и зверства поселенцев на Западном берегу подогревают растущий гнев против Израиля, который нельзя списывать на антисемитизм, — сказал Ольмерт.
«В Соединенных Штатах все больше и больше проявляется ненависть к Израилю», — сказал он. «Мы делаем скидку сами сеея, говоря: “Они антисемиты”. Я не думаю, что они только антисемиты, я думаю, что многие из них настроены антиизраильски из-за того, что они видят по телевизору, что они видят в социальных сетях. Это болезненная, но нормальная реакция людей, которые говорят: “Эй, ребята, вы перешли все возможные границы”.».
Отношение внутри Израиля может начать меняться только тогда, когда израильтяне почувствуют на себе бремя международного давления, сказал Ольмерт, призвав к более решительному международному вмешательству в отсутствие серьезной политической оппозиции внутри страны. Он также раскритиковал израильские СМИ за то, что они не сообщают о насилии в отношении палестинцев.
Ольмерт поддержал первоначальную кампанию против ХАМАСА после нападений 7 октября 2023 года. Но он сказал, что к весне этого года, когда израильское правительство «публично и в грубой форме» отказалось от переговоров о постоянном прекращении боевых действий, он пришел к выводу, что его страна совершает военные преступления.
«Пристыженный и убитый горем» из-за того, что война в целях самообороны превратилась в нечто иное, бывший израильский премьер-министр решил высказаться. «Что я могу сделать, чтобы изменить отношение, кроме, во-первых, признания этих пороков, и, во-вторых, критики их и того, чтобы международное общественное мнение знало, что в Израиле есть и другие голоса, много голосов?» он спросил.
Он объяснил то, что он назвал военными преступлениями, халатностью и готовностью мириться с немыслимым количеством смертей и разрушений, а не организованной кампанией жестокости. «Командиры отдавали приказ? Никогда», — сказал Ольмерт.
Вместо этого, по его мнению, военные отворачивались, когда совершались действия, которые неизбежно «привели бы к гибели большого числа непричастных к этому людей». Он сказал: «Вот почему я не могу удержаться от обвинения этого правительства в том, что оно несет ответственность за совершенные военные преступления».
Несмотря на разрушения в Газе, Ольмерт, как последний израильский премьер, предпринявший серьезную попытку достичь урегулирования путем переговоров с палестинцами, все еще надеется, что решение о создании двух государств возможно. Он работает с бывшим министром иностранных дел Палестины Насером аль-Кидвой, чтобы добиться этого на международном уровне, и даже считает, что историческое урегулирование могло бы быть достигнуто — прекращение войны в Газе в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией — если бы только Нетаньяху был способен или хотел пойти на это.
Вместо этого Ольмерт был ошеломлен, увидев, что Нетаньяху, на имя которого международный уголовный суд выдал ордер на арест за военные преступления, выдвигает кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.