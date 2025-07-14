«Этническая чистка»: идею выселить население оккупированной территории сравнили с концлагерем

«В Соединенных Штатах все больше и больше проявляется ненависть к Израилю», — сказал он. «Мы делаем скидку сами сеея, говоря: “Они антисемиты”. Я не думаю, что они только антисемиты, я думаю, что многие из них настроены антиизраильски из-за того, что они видят по телевизору, что они видят в социальных сетях. Это болезненная, но нормальная реакция людей, которые говорят: “Эй, ребята, вы перешли все возможные границы”.».