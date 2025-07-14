Большинство европейцев высказались за возвращение вышедшей из Евросоюза страны

Только пятая часть респондентов в четырех крупнейших странах-членах ЕС, от 19% в Италии и Франции до 21% в Испании и 22% в Германии, считают, что Великобритании следует разрешить вернуться, как будто она никогда не покидала ЕС, при этом 58−62% считают, что это должно быть частью всех основных направлений политики ЕС.