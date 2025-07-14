Большинство европейцев высказались за возвращение вышедшей из Евросоюза страны

Спустя десять лет после того, как депутаты британского парламента проголосовали за проведение референдума, который привел к выходу Великобритании из Европейского союза, опрос показал, что большинство в четырех крупнейших государствах-членах блока поддержали бы воссоединение Великобритании, но не на тех условиях, что были раньше, пишет The Guardian.
Опрос YouGov, проведенный в шести западноевропейских странах, включая Великобританию, также подтверждает, что явное большинство британских избирателей сейчас поддерживают присоединение страны к блоку, но только в том случае, если она сможет сохранить право выбора, которым пользовалась ранее.
Результатом, по словам социологов, стал «тупик общественного мнения», даже несмотря на то, что в настоящее время вероятность того, что лейбористское правительство Великобритании, которое в этом году договорилось о «перезагрузке» отношений с блоком, попытается вернуться в ЕС, кажется крайне низкой.
Опрос YouGov, проведенный EuroTrack, показал, что по меньшей мере половина опрошенных в четырех крупнейших странах ЕС — Франции, Германии, Италии и Испании — высказались за то, чтобы Соединенному Королевству было разрешено воссоединиться, при этом процентное соотношение варьировалось от 51% в Италии до 53% во Франции, 60% в Испании и 63% в Германии.
Однако на вопрос о том, следует ли разрешить Великобритании вернуться в страну на тех же условиях, на которых она ее покидала, включая отказ от перехода на валюту евро и пребывание за пределами Шенгенской зоны, свободной от паспортов, цифры значительно изменились.
Только пятая часть респондентов в четырех крупнейших странах-членах ЕС, от 19% в Италии и Франции до 21% в Испании и 22% в Германии, считают, что Великобритании следует разрешить вернуться, как будто она никогда не покидала ЕС, при этом 58−62% считают, что это должно быть частью всех основных направлений политики ЕС.
Социологи провели стресс-тест на отношение западноевропейцев, задав вопрос о том, следует ли разрешить Соединенному Королевству присоединиться к ЕС только при условии, что оно сохранит свои прежние права на отказ от участия. Некоторые (33−36%) сочли это приемлемым, но еще больше (41−52%) высказались против.
В Великобритании, в то время как 54% британцев поддержали воссоединение с ЕС, когда им задавали этот вопрос отдельно, этот показатель снизился до 36%, если бы воссоединение означало отказ от предыдущих вариантов. При таких условиях 45% британцев выступили против продления членства.
Опрос показал, что оставшиеся избиратели и те, кто поддерживал более проевропейские партии, по-прежнему в целом поддержали бы воссоединение, если бы это означало переход на евро и вступление в Шенгенскую зону, хотя и по гораздо более низким ставкам.
Почти 60% проголосовавших за то, чтобы остаться, заявили, что поддержали бы воссоединение с ЕС без предварительного голосования, что примерно на 25 процентных пунктов ниже, чем в случае с неконкретным вопросом, а также 58% проголосовавших за лейбористов (-23 пункта) и 49% проголосовавших за либеральных демократов (-31 пункт).
Процент избирателей-евроскептиков, желающих воссоединиться без прежнего особого отношения, сократился более или менее вдвое: с 21% до 10% среди тех, кто голосует за выход из ЕС, с 25% до 12% среди консервативных избирателей и с 15% до 9% среди сторонников реформ в Великобритании.
Пятая опрошенная страна континентальной Европы, Дания, оказалась в меньшинстве. Респонденты из этой страны очень хотели бы (72%), чтобы Великобритания присоединилась к ЕС, и с большим энтузиазмом, чем более крупные государства-члены, отнеслись к тому, что она сохранила свой прежний статус члена (43%).
Дания, однако, является одним из трех государств — членов ЕС, которые придерживаются принципа отказа от участия в основных областях политики ЕС. Опрос также показал, что значительное большинство жителей всех пяти континентальных стран (63−75%) поддержали бы вступление независимой Шотландии в ЕС.
Опрос репрезентативных выборок из более чем 2000 взрослых людей в Великобритании и Германии и более чем 1000 в Дании, Франции, Италии и Испании был проведен в период с 12 по 27 июня.