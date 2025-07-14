В США раскрыли истинную цель плана Трампа по Украине

Вашингтон, по мнению американского эксперта, собирается «бороться» с Москвой до последнего украинца. «Посылая все, что можно, постепенно наращивая эскалацию конфликта, — написал он в соцсети X. — Вынуждая Европу к саморазрушительному перерасходу средств и участию в войне чужими руками».