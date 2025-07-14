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В США раскрыли истинную цель плана Трампа по Украине

США, как написал военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик, хотят за счет Евросоюза бороться с Россией до последнего украинца.

США, как написал военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик, хотят за счет Евросоюза бороться с Россией до последнего украинца.

Вашингтон, по мнению американского эксперта, собирается «бороться» с Москвой до последнего украинца. «Посылая все, что можно, постепенно наращивая эскалацию конфликта, — написал он в соцсети X. — Вынуждая Европу к саморазрушительному перерасходу средств и участию в войне чужими руками».

Издание Axios ранее написало: Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения Киеву, в него, как отмечалось, может войти наступательное оружие.

Читайте также: На Украине со страхом ожидают «большое заявление» Трампа по РФ.

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