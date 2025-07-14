Стало известно, какие эмоции перед своим сегодняшним выступлением испытывает Трамп к Владимиру Путину

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (* — внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп испытывает злость в отношении Владимира Путина, и это отразится в его предстоящем выступлении о России. По словам политика, заявление Трампа будет «очень агрессивным».
Как сообщает портал Axios, Грэм* подчеркнул: «Трамп действительно зол на Путина». Это заявление последовало после слов самого президента США, который ранее выразил разочарование действиями Москвы, а также пообещал России «маленький сюрприз».
14 июля Дональд Трамп намерен выступить с важным заявлением, детали которого пока не раскрываются. Глава Белого дома отказался уточнять, о чем именно пойдет речь, однако его недовольство в адрес Кремля уже вызвало оживленные дискуссии в политических кругах.
Эксперты предполагают, что речь может идти о новых санкциях или жестких дипломатических шагах в отношении Москвы.
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*- внесен в России в список террористов и экстремистов.