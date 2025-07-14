Стало известно, какие эмоции перед своим сегодняшним выступлением испытывает Трамп к Владимиру Путину

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (* — внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп испытывает злость в отношении Владимира Путина, и это отразится в его предстоящем выступлении о России. По словам политика, заявление Трампа будет «очень агрессивным».